FANO- Traumatico ritorno al lavoro per Mattia Signoretti, titolare del bar Barbatrukko a Bellocchi di Fano, che ha subito un furto poche ore prima della riapertura dopo le ferie. Dall’esercizio è stata sottratta nottetempo, intorno alle 2.30 di venerdì scorso, merce per un valore complessivo di circa 10.000 euro. Soprattutto sigarette, insieme con tabacco sfuso più qualche pacchetto di Gratta e Vinci. Poco dopo la razzia la refurtiva viaggiava su un furgone diretto verso Ancona, bloccato in autostrada dai carabinieri della compagnia osimana.

Il titolare convocato a Osimo

La merce sottratta al bar Barbatrukko è stata recuperata dentro grossi sacchi neri in plastica, accatastata alla rinfusa e di fretta così come ci era stata infilata. «Siamo stati convocati in caserma a Osimo – raccontava ieri Silvia Pennacchini, la barista – e su provvedimento della magistratura i carabinieri hanno potuto riconsegnare tutto ciò che era stato portato via dagli espositori del bar, dal distributore automatico esterno di sigarette, dal magazzino e dalla cassa, dove era rimasto un po’ di contante prima della chiusura per le ferie».

È stata una telefonata dei carabinieri fanesi ad avvertire che i ladri avevano fatto irruzione nel bar, nell’area di servizio Esso in via Einstein a Bellocchi. «Il sistema di allarme non ha funzionato – ha proseguito Pennacchini – perché i ladri sono stati molto abili a eluderlo. Per prima cosa sono state deviate tutte le telecamere di video sorveglianza, sia quelle del bar sia quelle installate nell’area di servizio, e quando sono entrati nell’esercizio, i malviventi hanno utilizzato anche uno stratagemma per mascherarsi ai rilevatori di movimento, funzionanti ma messi nelle condizioni di non rilevare la presenza di estranei».



Il modo di operare identifica una banda piuttosto scafata, quel che si definisce un gruppo di professionisti nel loro genere. I malviventi sono riusciti a introdursi all’interno del bar Barbatrukko rimuovendo un pannello sotto una finestra, per poi arraffare con comodo dalla cassa, dove erano rimasti 350 euro in contante, dagli espositori e dal magazzino. Trovate le chiavi, hanno anche aperto il distributore esterno delle sigarette, mettendolo comunque fuori servizio.



«I danni – ha specificato Pennacchini – ammontano a diverse migliaia di euro. Il contante e tutta la merce erano stati infilati in capienti sacchetti neri in plastica: 443 pacchetti di sigarette, 22 stecche, altre 19 di sigarette elettroniche, 6 confezioni di tabacco sfuso, 2 pacchetti di Gratta e Vinci». Ha concluso Signoretti: «I carabinieri di Osimo hanno fatto un gran lavoro, li ringrazio pubblicamente».