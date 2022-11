PESARO - Il Liceo Scientifico, Musicale e Coreutico di Pesaro, indirizzo Sportivo ha organizzato l’inaugurazione della nuova palestra di power lifting e di body building che si terrà martedì 15 novembre 2022 alle ore 12,00 e che è stata allestita presso lo stesso liceo. Prima palestra del genere in un Liceo Sportivo del territorio italiano sarà dedicata ad un atleta molto amato dalla nostra città di Pesaro: Alphonso Ford.

«Nella palestra “Alphonso Ford” - spiega il dirigente . Luca Maria Antonio Testa - durante il pomeriggio il nostro Liceo Sportivo darà la possibilità di allenarsi agli studenti della Rete #Responsabilità delle Scuole Superiori di Pesaro con un personal trainer - madrelingua inglese. Riteniamo che una proposta integrata di questo tipo possa essere accattivante per promuovere la conversazione in lingua inglese e coniugarla con la passione per lo sport. L’inaugurazione della Palestra sarà preceduta alle ore 11.05 da un’esibizione dell’atleta Filippo D’Albero presso lo spazio allestito. D’Albero è ingegnere e allenatore di power-lifting e body-building di atleti pluri-medagliati a livello nazionale e internazionale. Alle ore 12.00 seguirà il taglio del nastro alla presenza delle Autorità, della stampa e degli ospiti della Vuelle. Al termine dell’inaugurazione seguirà buffet. Il power-lifting è la disciplina volta al miglioramento della forza. Quest’ultima, al contrario del body building, trova il suo fine nella competizione tra individui che si fronteggiano nel sollevamento di carichi sempre maggiori.