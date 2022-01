Studentessa travolta sulle strisce, infrange il parabrezza dell'auto. E' gravissima, arriva l'eliambulanza

​ URBINO - Gravissimo investimento nel tardo pomeriggio in via Luciano Laurana a metà strada tra il monastero delle suore di clausura di Santa Chiara e la farmacia Maroccini, su lle strisce pedonali.

Una studentessa 21enne stava attraversando in direzione del centro storico per immettersi in via Matteotti, quando è stata travolta da un’auto che l’ha colpita e trascinata per alcuni metri. Alla guida un 19enne residente a Urbino.

La ricostruzione

Il giovane ha dichiarato di non aver visto la studentessa che attraversava. Il c onducente di un autobus di linea che transitava in quel momento l’ha vista volare contro il vetro dell’auto . Fatto sta che le condizioni dell’investita sono apparse subito gravissime.

La giovane, n onostante si presentasse lucida ai primi soccorritori - immediato l’intervento di un insegnante di scienze motorie - lamentava forti dolori al bacino. La 21enne ha battuto la testa sul parabrezza infrangendo il vetro dell’autovettura e ricadendo a terra con violenza.

È accorsa una volante del commissariato, che si trovava nei pressi, insieme a una pattuglia della polizia locale, che ha svolto i rilievi del caso . L’equipaggio del 118 ha soccorso la ferita stabilizzandola mentre veniva allertato l’elisoccorso perch é sembrava che le condizioni della ragazza stessero aggravandosi.

Trasferita all'ospedale regionale

I parametri apparivano stabili ma i sanitari del 118 temevano lesioni interne per i dolori all’altezza del bacino di cui la 21enne si lamentava. La giovane è arrivata in codice rosso al pronto soccorso di Urbino e da lì è stata portata rapidamente a Fossombrone nella piazzola di atterraggio dell’elisoccorso , che può essere usata anche con il buio, p erché fosse trasferita a ll’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

