FANO - Drammatico incidente stradale poco dopo le 20 di martedì alla rotatoria di Ponte Metauro. Una ciclista fanese di 31 anni ha riportato lesioni di estrema gravità in seguito all’urto contro un’automobile ed è stata trasportata in eliambulanza agli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona, dov’è stata ricoverata in stato di coma. Sulla biciletta, nel seggiolino porta-bambini, la figlioletta della donna. La piccolina, che ha soltanto due anni, è caduta a terra insieme con la mamma, rimanendo illesa. La polizia locale, intervenuta per i rilievi di legge, è riuscita a rintracciare la nonna della bimba e gliel’ha affidata.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Jesi, pauroso schianto con un'auto, la moto si spezza in due: giovane centauro è in gravi condizioni

La ricostruzione

Secondo la prima ricostruzione dell’episodio la bicicletta stava percorrendo la statale Adriatica diretta verso Sud ed era arrivata a Ponte Metauro: quando è entrata in rotatoria, è avvenuto l’incidente. Risulta dai rilievi stradali che la conducente dell’automobile, una fanese trentacinquenne, fosse intenzionata a svoltare a destra per poi imboccare via della Tombaccia. La botta ha scaraventato a terra la ciclista, che è caduta sull’asfalto insieme con la sua bambina. Appare assai probabile che la giovane donna abbia cercato in tutti i modi di preservare sua figlia da qualsiasi conseguenza, riuscendoci.

Un gesto di amore e di protezione che però ha comportato un caro prezzo per la trentunenne fanese. Per lei lesioni severe, molto preoccupanti, e i medici dell’ospedale dorico non si esprimono sui tempi di guarigione: la prognosi è dunque riservata. La mamma della bambina ha ricevuto la prima assistenza dal personale del 118, che poi ha ritenuto opportuno richiedere l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto di estrema urgenza ad Ancona.

Il volo notturno

Il pilota di Icaro, abilitato al volo notturno, ha effettuato l’atterraggio nella pista al campo d’aviazione, dove il mezzo del 118 aveva nel frattempo trasportato la giovane donna (dopo averne stabilizzato le condizioni) e il personale sanitario a bordo dell’eliambulanza ha provveduto al suo imbarco.