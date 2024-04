TAVULLIA Scende in campo la lista civica “Insieme per Tavullia” in vista delle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Il candidato sindaco è Patrizio Federici, 64 anni, avvocato, già assessore con delega alle Attività economiche, Sport, Turismo e Cultura durante i due mandanti dell’amministrazione guidata da Francesca Paolucci (2014-2024) e storico fondatore del Fan Club dedicato al concittadino Valentino Rossi.



La continuità



Come già annunciata dalla sindaca uscente, in una lettera rivolta a tutti i concittadini, non si candiderà per il terzo mandato. Federici è da anni attivo nel campo del volontariato. «Dopo dieci anni all’interno della Giunta comunale - spiega - ho deciso di mettermi nuovamente in gioco, con spirito di servizio per la comunità tavulliese e i miei concittadini. Vogliamo muoverci nel solco già tracciato durante questi ultimi dieci anni di legislatura, dando continuità al progetto politico del sindaco uscente Francesca Paolucci che ha dato nuovo impulso e prospettive di sviluppo al territorio, dotandolo di opere e servizi di valenza strategica. Partendo da quanto di buono è stato fatto in questi dieci anni, desideriamo rimetterci in cammino per continuare insieme lungo questo percorso. Le nostre priorità saranno le esigenze primarie dei cittadini tavulliesi e delle sue frazioni. Lavoreremo sul tema delle opere pubbliche grazie anche alle importanti opportunità connesse al Pnrr, della sostenibilità ambientale ed energetica, dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione, con grande attenzione per le tematiche sociali e di welfare, educative, formative, scolastiche, ma anche agli aspetti riguardanti la promozione turistica di Tavullia con la valorizzazione del territorio e delle sue tipicità attraverso eventi e manifestazioni di forte richiamo.



La squadra



«Al mio fianco - conclude Patrizio Federici - avrò una squadra rappresentativa di ogni frazione di Tavullia: sono state confermate molte figure provenienti dall’attuale maggioranza, alle quali abbiamo deciso di affiancare alcuni elementi di novità». Un binomio tra esperienza e freschezza che dà sempre ottimi risultati.