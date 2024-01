Incidente a Tavullia, tamponamento a catena all'ora di punta: tre auto coinvolte, un ferito portato in ospedale. Foto

TAVULLIA - Incidente a Tavullia, tamponamento a catena all'ora di punta: un furgoncino e due auto coinvolte, un ferito portato in ospedale. Lo schianto multiplo è avvenuto intorno all'ora di punta, verso le 13.30, ed è stato causato - secondo le prime ricostruzioni - da una frenata del mezzo che precedeva tutti in direzione centro (quindi, in salita).

Sul posto Polizia locale, vigili del fuoco e una ambulanza

La seconda auto non ha potuto evitarlo, idem la terza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una ambulanza e la Polizia locale di Pian del Bruscolo per gli accertamenti del caso e per governare il traffico nella via che taglia in due il centro di Tavullia.