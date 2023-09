Tavullia Vale, tifosi anche da Giappone e Norvegia per la consegna delle chiavi della città a Rossi. Guarda video e foto della serata

Chiavi, keys, clés, nøkler, sleutels e kÎ. Promemoria internazionale per la sindaca di Tavullia Francesca Paolucci: oggi in piazza, tra i 7000 presenti registrati e accreditati per il TavulliaVale (rinviato lo scorso maggio per maltempo), ci saranno anche norvegesi, francesi, inglesi, olandesi e pure un giapponese. Sarà una invasione eterogenea, una folla internazionale: in centinaia si mischieranno ai tavulliesi (che come residenti hanno l'ingresso di diritto) arrivando, per quanto riguarda l'Italia, ovviamente da Marche e Romagna ma anche da Lombardia, Puglia e Abruzzo.

Stasera, poco dopo le 20.30, il 9 volte campione del mondo di motociclismo riceverà le chiavi (in titanio) della sua città, Tavullia, sul palco di piazza Dante Alighieri, da sempre epicentro di ogni festa gialla: dagli esordi, fino agli anni più belli, quelli dei 9 titoli mondiali, passando anche per il clamoroso attestato d'amore che nel settembre di 8 anni fa, nel 2015, portò una folla in pellegrinaggio laico da ogni dove in raduno a Tavullia per seguire la gara di Valentino a Valencia. Un caso più unico che raro di ritrovo per un evento a distanza. Come quando la Nazionale giocava la finale di Coppa del Mondo a Berlino e le piazze d'Italia si riempivano di tifosi sotto un maxischermo. «Valentino Rossi è una leggenda che resterà per sempre nella storia dello sport anche per le spettacolari rivalità nate in pista che hanno contribuito a far appassionare centinaia di milioni di persone al Motomondiale – si legge nella delibera approvata dal Comune - ma altrettanto eccezionale è l’influenza di Valentino nella cultura di massa tanto da poter essere considerato una delle più grandi icone della nostra epoca».

L’evento prenderà il via alle 17 all’insegna della musica con numerosi deejay in consolle (Dj Giacomo Brenda, Dj Igna) fino allo show finale della special guest e grande amico di Valentino, Dj Ralf. La cerimonia di consegna delle chiavi, che sarà presentata dai commentatori televisivi di punta del motociclismo italiano Guido Meda, Mauro Sanchini e Vera Spadini, inizierà alle 20.30 con tanti amici di Valentino e ospiti a sorpresa che saliranno sul palco. Confermati al momento il presidente del Coni Giovanni Malagò e il ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi. Per agevolare l’accesso al paese l’amministrazione comunale ha già predisposto un servizio di navette con partenze da Cattolica e Pesaro.

