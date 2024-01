Incendio nello scuolabus, paura a Montecalvo: bambini fatti scendere a un Km da Urbino. Sul posto vigili del fuoco e 118

MONTECALVO IN FOGLIA Momenti di paura oggi pomeriggio intorno alle 14.40 quando, l’autista di uno scuolabus con alcuni bambini a bordo ha notato del fumo uscire dal vano motore. Ha subito fermato il mezzo, fatto scendere i bambini e chiamato i vigili del fuoco.

Subito domato dai vigili del fuoco

Si è trattato di un piccolo principio d’incendio subito spento dai pompieri. Il fatto è accaduto a sulla provinciale 66 nel tratto che conduce da Cà Gallo a Pieve di Cagna. A circa un chilometro dalla frazione di Urbino in località Cà Vagnini, l’autista ha notato il guasto. I bambini sono stati subito allontanati dal mezzo e messi in sicurezza dall’autista stesso. Non è stato necessario nemmeno l’intervento del 118 perché l’incendio è rimasto circoscritto e rapidamente spento senza che nessuno si fosse nemmeno avvicinato. I bambini sono tornati tutti a casa sani e salvi.