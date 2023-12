PESARO - Si terranno questo pomeriggio in Duomo alle 15.30 i funerali del dottor Ernesto Gentile, il notissimo medico specializzato in otorinolaringoiatria morto il giorno della vigilia di Natale. Si è addormentato senza più svegliarsi. Aveva 70 anni. Uno choc la sua perdita per tutti coloro che lo avevano conosciuto, i suoi familiari, i tanti amici e gli ancor più numerosi pazienti, tutti con un giudizio unanime: un professionista esemplare, una persona elegante nei modi e nell’anima.

Gentile, non solo per il cognome che portava, ma anche per la sua indole contraddistinta da uno stile innato e garbato, e dal sorriso caldo e sincero che non ha mai negato a nessuno, specialmente ai più fragili e chi aveva maggior bisogno: «Era un medico umanamente disponibile e un punto di riferimento per molti».

Fino a pochi anni fa era stato lo storico e stimato dirigente del reparto di Otorino dell’ospedale San Salvatore (ancora Azienda ospedali riuniti Marche Nord) dove aveva svolto gran parte della sua attività professionale. Era stato membro del Gruppo di Progetto Regionale per le sordità infantili, responsabile per la provincia di Pesaro-Urbino per lo screening audiologico neonatale di 2^ livello, faceva parte di numerose società scientifiche italiane ed era autore di altrettante pubblicazioni. Era stato nominato Cavaliere e ne era giustamente orgoglioso. Poi, con la pensione, nella primavera del 2020, aveva continuato a esercitare la libera professione ricevendo i pazienti al centro medico San Decenzio perchè aveva deciso di mettere la sua «esperienza umana e professionale» al servizio di quanti avessero ancora fiducia in lui. Ed erano davvero tantissimi, stando alla fiumana di messaggi di cordoglio, dolore e incredulità che ha invaso i social appena la notizia della morte ha iniziato a diffondersi, nota amara e dolorosa, nei giorni dedicati al Natale.