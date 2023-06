Anas, il CdA ha approvato il progetto di adeguamento della Guinza e il tratto fino a Mercatello

FANO - Il Consiglio di Amministrazione di Anas ha approvato il progetto dell'adeguamento della Galleria della Guinza e il tratto fino a Mercatello. Si tratta dei lotti 2 e 3 della E78 Fano-Grosseto: «Un passaggio chiave per sbloccare i lavori sulla incompiuta delle incompiute - ha annunciato l'assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli - e porre fine allo scandalo nazionale di un'opera che sembrava destinata a restare un buco sulla montagna».

Il progetto originario

Baldelli ha rimarcato: «L'ok all'adeguamento della Guinza e il ritorno al progetto originario del tratto marchigiano della Fano-Grosseto sono belle notizie per chi vive e lavora in provincia di Pesaro Urbino e attende da 40 anni un'opera strategica per i collegamenti trasversali est-ovest delle Marche e del Centro Italia». Sul Corriere Adriatico di domani (in edicola e online) un ampio approfondimento sulla notizia.