Ladri incappucciati nelle ditte messi in fuga dall'allarme: bottino misero

GRADARA - Colpi anche a Gradara. Qui tre malviventi hanno tentato dei colpi in via Giovanni Santi, nella zona industriale. Sono entrati all’interno di una autofficina dove hanno preso 20 euro dal fondo cassa. Poi hanno passato al setaccio le auto parcheggiate all’interno. Stando ai primi rilievi dei carabinieri non hanno però trovato nulla. Una volta terminato il colpo al autofficina si sono spostati alla ditta a fianco la Omag, un’azienda di macchine confezionatrici. Ma appena hanno scavalcato il cancello è scattato l’allarme. Le telecamere di videosorveglianza mostrano tre uomini incappucciati che scappano.