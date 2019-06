Antifurto e ko e muletti usati come arieti: ladri in una decina di ditte

di Giacomo Quattrini

OSIMO - Ladri scatenati nella zona industriale di San Biagio. Una decina le attività violate la notte tra martedì e mercoledì in via Monsignor Oscar Romeno, vicino all’isola ecologica di Astea. La banda, aiutata da un palo che ha permesso di evitare anche il controllo dei metronotte, ha disattivato gli impianti antifurto tagliando i cavi elettrici dei capannoni. Hanno compiuto il blitz di nuovo, come tre anni fa, alla Cbi Europe di Franco Catena. Stavolta nel capannone della linea basic Sherwood dove si trova una produzione di controsoffitti e mobili.