Ladri scatenati nella zona industriale: assalti in almeno sei ditte

CASTELFIDARDO- Ladri scatenati nella zona industriale di Acquaviva. Sarebbero state almeno sei, o forse di più, le ditte che la notte tra lunedì e martedì sono state assalite da una banda di malviventi. Si tratta dei capannoni artigianali di via Enzo Ferrati, alle porte di Acquaviva giungendo da Cerretano, una delle strade parallele alla provinciale.In alcuni casi, segnalano i titolari, si è trattato solo di un tentato furto, ma in altre circostanze i ladri sono riusciti ad entrare e a portare via del materiale, ma soprattutto a fare danni ingenti. Come in una ditta di impianti elettrici al civico 8 di via Ferrari, davanti alla Gel Hydrotchnology, dove si trovano anche due appartamenti, di cui uno però disabitato. In questo stabile ad esempio i ladri sono entrati ed hanno messo tutto sottosopra alla ricerca del bottino.