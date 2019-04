Si fa intestare casa dal convivente anziano e disabile: denunciata

di Luigi Benelli

GRADARA - Si fa intestare un appartamento dal convivente, ma viene denunciata. È la storia che si consuma tra le mura domestiche a Gradara e che ha come vittima un signore di 65 anni con difficoltà cognitive e dunque incapace di intendere e volere. Convive con una signora di 54 anni che avrebbe dovuto occuparsi di lui e dei suoi problemi e invece ha avuto la brillante idea di approfittarsi della sua condizione di assoluta fragilità per mettere a segno un piano come ricostruito dall’indagine dei carabinieri.