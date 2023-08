Fano, scoprono un gatto incastrato nel cofano motore di un'auto: 45 minuti per liberarlo grazie all'associazione Melampo

Oggi poco dopo le 14.00 perveniva al Comando una segnalazione circa la presenza di un gattino all'interno del cofano motore di un autovettura in sosta in via Della Libertà. Nell'immediato la centrale operativa del Comando si è adoperata per rintracciare il proprietario e intimarlo a non utilizzare l'autovettura.

Melampo al lavoro

Nel contempo una pattuglia si è recata sul posto, richiedendo anche l'intervento dei Vigili del Fuoco. Quest'ultimi hanno tentato più volte invano di estrarre il gattino dall''auto. Con la collaborazione dell'ufficio comunale sulla tutela degli animali si procedeva a contattare le addette dell'associazione Melampo, che giungevano sul posto. Qui dopo 45 minuti di impegnative manovre si riusciva a salvare il gattino, estraendolo dal cofano della macchina, per poi essere affidato all'Associazione Melampo