PESARO Il gatto di casa è stressato, peggio è “esaurito” (il veterinario parla di uno stato di sofferenza legato a turbe psichiche) per i continui rumori e grida che provengono dall’appartamento accanto e ciò ha incrinato a tal punto i rapporti di vicinato che l’altro giorno al culmine dell’ennesimo litigio che rischiava di degenerare in scontro fisico e non più verbale è stata chiamata la polizia per separare gli astanti e moderare gli animi.



E’ successo in un condominio in zona Vismara. Da una parte ci sono vicini ritenuti troppo chiassosi, a qualsiasi ora del sonno e della notte, dall’altra una famiglia che ne risente e, a quanto pare, a risentirne più di tutti è il micio di casa. Messa così potrebbe anche far sorridere, ma chiunque è proprietario di un gatto o ha avuto un minimo di convivenza con l’amico felino sa che odia i rumori. Il gatto ha un udito molto sensibile e i suoni forti, il chiasso prolungato, il frastuono assordante, lo spaventano tanto da sentire il bisogno di scattare e posizionarsi in assetto di pericolo pronto a respingere i predatori. Lo stesso effetto producono su di lui le urla umane. La questione di fondo è che alla lunga gli schiamazzi continui dall’appartamento contiguo hanno stressato il felino tanto da compromettergli lo stato di salute e fargli sviluppare turbe psicologiche. La conseguenza è che la famiglia proprietaria per farlo curare ha dovuto rivolgersi al veterinario e il trattamento, tra esami e medicinali, ha un suo costo. Costo che potrebbe non pesare sul bilancio familiare se venissero a meno certe condizioni di criticità.

Il contenzioso



A quanto pare il contenzioso tra i due inquilini sta andando avanti ormai da diverso tempo e la situazione è talmente esasperata che l’altro pomeriggio l’ennesimo diverbio per lo stesso motivo ha rischiato di degenerare e che si venisse alle mani. La situazione non è trascesa solo perchè è stata chiamata la polizia e l’intervento sul posto di una pattuglia della squadra volante ha fatto sì che gli animi si calmassero senza ulteriori eccessi. Fino al prossimo episodio fracassone.