Turista passeggia sul lungomare: â€‹due balordi in scooter la scippano

GABICCE - In via Cristoforo Colombo c’è stato uno scippo alla vecchia maniera. Due ragazzi sullo scooter hanno avvicinato una turista di 79 anni di origini bolognesi e le hanno strappato di dosso la borsa.Per fortuna la donna non ha perso l’equilibrio quando è stata strattonata e non ha rimediato alcuna ferita. I ladri si sono portati via la borsa con all’interno un centinaio di euro e tutti i documenti. Il furto è stato denunciato ai carabinieri della stazione di Gabicce Mare.