Truffatore dello specchietto smascherato: ha 10 denunce ma resta a piede libero

TAVULLIA - Truffa con lo specchietto ma questa volta la vittima non ci casca. E anche se il malvivente ha una lunga lista di precedenti, rimedia solo una denuncia a piede libero. È successo sulla strada che da Tavullia scende a Borgo Santa Maria.In questi anni le vittime sono state tante ma questa volta un signore residente a Borgo Santa Maria virgola già conoscenza di questo trucco, non c'è cascato per niente. Anzi ha subito annunciato di chiamare i Carabinieri, il malvivente si è dileguato In tutta fretta sapendo di essere stato scoperto. Ma la vittima ha preso il numero di targa dell'individuo ed è andato a sporgere denuncia, i militari hanno subito capito di chi si trattava ovvero di un ventinovenne di Caltanissetta con una decina di precedenti per reati di questo tipo ma mai condannato in via definitiva e dunque è stato solamente denunciato a piede libero.