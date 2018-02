Travolta da un'auto sull'uscio â€‹di casa: donna finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE - È stata travolta quasi davanti casa, quando aveva ormai raggiunto l’altra parte della strada, sul tratto di statale che taglia il centro abitato di Case Badioli. L’impatto è stato pesantissimo: la signora Leda Della Santina, 84 anni ad aprile, molto conosciuta per la gestione, con la sua famiglia, del Bar Star di Gabicce Mare, ha riportato le fratture di bacino, tibia, perone e malleolo. Attualmente è ricoverata, monitorata, all’ospedale di Pesaro. Chi l’ha investita, fortunatamente, non procedeva a una velocità elevata e, coscientemente, si è subito fermato per prestare i primi soccorsi alla donna.L’incidente, però, mette in luce ancora una volta la pericolosità di un tratto in cui auto e moto raramente osservano il limite di 50 Km/h e, nei pressi delle abitazioni che si trovano a ridosso nella semicurva, tendono a tagliare la strada con grosso rischio anche degli stessi pedoni. «Mia madre era uscita di casa e aveva raggiunto l’altro lato della strada quando è stata urtata - spiega il figlio, Rodolfo -. Il tratto è scarsamente illuminato e solo verso Pesaro, la nostra casa di fatto è sulla curva: avevamo un muretto ma ce lo hanno fatto togliere perché toglieva la visibilità e ora ci troviamo in pratica le auto in casa. È andata bene, diciamo, perché l’automobilista non procedeva a una velocità sostenuta e si è fermato. È chiaro a tutti come lì serva una rotatoria, c’era un progetto tempo fa di farla».