GABICCE MARE La ciclopedonale sul lungoTavollo ha messo d’accordo l’intera cittadina; quasi una festa per centinaia di ciclisti e pedoni che nella mattinata di ieri hanno percorso i 500 metri lungo il torrente; dalla via Cardellino/Puccini di Ponte Tavollo ai giardini di viale della Vittoria, proprio alla rotonda d’ingresso di Gabicce: taglio del nastro del sindaco Domenico Pascuzzi, benedizione di don Mario Guidi e saluti istituzionali.

I vantaggi



«Inauguriamo un’opera che durerà negli anni, che mette in sicurezza l’argine fluviale e consente un collegamento in sicurezza tra il quartiere di Ponte Tavollo e il quartiere mare. – le parole del sindaco Pascuzzi - Si potrà percorrere la ciclabile evitando di transitare sul viale della Vittoria con un immaginabile vantaggio per la mobilità cittadina sostenibile». I due quartieri di Gabicce Centro e Ponte Tavollo contano insieme circa 3000 residenti equamente suddivisi e i molteplici interscambi tra scuole, negozi, servizi e spiaggia saranno facilitati e anche incentivati, aggiungendo l’attrattiva turistica di un percorso che prosegue lungo la darsena fino al lungoporto. E’ idealmente previsto un prossimo allacciamento che dovrebbe raccordare la ciclabile proveniente da Gradara.



Il progetto, coordinato dall’architetto Michele Bonini con il geometra Michele Lisotti e lo staff dell’ufficio tecnico comunale ed i contributi specialisti del geologo Roberto Romagna, dell’ingegnere Andrea Sbriscia e dell’architettop Gianluca Mazzari, è stato realizzato dalla ditta Co.Ve.Ma di Modena per un costo complessivo di 850mila euro dei quali 550mila derivanti da contributo statale. Presenti oltre al sindaco Pascuzzi, la giunta comunale, i consiglieri, il vicepresidente del consiglio regionale Andrea Biancani, il sindaco di Cattolica Franca Foronchi e l’assessore ai lavori pubblici di Cattolica Alessandro Uguccioni, il sottotenente Antonio Vescia in rappresentanza del Comando Provinciale di Finanza di Pesaro, il comandante della Capitaneria di Porto di Gabicce Raimondo Porcelli, il comandante della stazione dei carabinieri di Gabicce Cesario Indino, il comandante della Polizia locale Stefania Giuliani, rappresentanti di tutte le associazioni del territorio e di categoria, tanti bambini e cittadini e rappresentanti delle aziende che hanno realizzato l’opera.

«Un intervento prezioso per la città di Gabicce e per la sua comunità che permette di percorrere un lungo tratto del tessuto urbano cittadino in bicicletta con la caratteristica di avere sempre accanto l’acqua, costeggiando prima il fiume, poi la darsena e il porto canale arrivando al mare - spiega l’architetto Michele Bonini- Un’opera che ha cercato anche qualità e bellezza, attraverso lo studio degli spazi aperti del giardino e la microarchitettura della porta del mare.



«Un intervento decisivo, in primo luogo, per la sicurezza dagli eventi atmosferici ma che regala una spinta importante verso la mobilità sostenibile, all’uso della bicicletta, consentendo ad un intero quartiere residenziale di collegarsi in completa sicurezza alla parte turistica e all’asse viario di via XXV Aprile e favorendo la percorrenza scolastica quotidiana in perfetta autonomia».