Mojito e Gin Lemon a ragazze â€‹di soli 17 anni: un barista finisce nei guai

GABICCE - Un altro locale nei guai per aver venduto alcol a minorenni. Tra le Marche e la Romagna cresce il numero di gestori sanzionati per il mancato controllo dell’età dei loro clienti a volte per distrazione a volte coscientemente.Sabato notte intorno all’una, una pattuglia del corpo intercomunale di Polizia Municipale di Riccione in abiti civili ha sorpreso in un pub di Gabicce Mare in centro personale che vendeva alcol ad alcune ragazzine 17enni. Gli agenti hanno accertato che in nessun caso i baristi hanno chiesto i documenti alle ragazzine servendo una significativa quantità di alcol e non una volta sola. Prima due Mojito ed una Caipiroska a tre ragazze di 17 anni e, in un momento successivo, due Gin Lemon e un cocktail contenente Curacao ad altre tre ragazze sempre 17enni. Stando ai rilievi della Municipale, nonostante gli accertamenti e le attività di osservazione in corso, gli addetti al bar continuavano nella attività di somministrazione di alcool a chiunque si presentasse al bancone, dietro compenso, ma senza verificare mai l’età anagrafica. Il pubblico esercizio è stato sanzionato per aver somministrato alcool a minorenni e sarà segnalato alla Questura e Prefettura di Rimini per gli adempimenti di competenza.