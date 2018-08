Minorenni comprano alcol e sfilano in Questura chiedendo scusa

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Sguardo rivolto verso il basso, pentiti e dispiaciuti, i sei minorenni sorpresi dalla polizia ad acquistare alcolici. «Sapevamo che non si doveva fare, abbiamo sbagliato, scusateci». Ha riferito uno di loro. Si sono presentati ieri mattina in Commissariato, negli uffici di via Rosmini, accompagnati dai genitori. Padri e madri in imbarazzo per la vergogna di essere stati convocati dalla polizia. Un po’ di colpa se la sono presa anche loro. Hanno avvertito come un fallimento, sul piano educativo, sapere che i figli abbiano infranto una regola anche se a pagare sarà chi ha somministrato loro gli alcolici.«Grazie e scusateci». Lo hanno ripetuto più volte gli adulti e con loro i minori, tutti tra i 16 e i 17 anni, rivolgendosi ai poliziotti. «Grazie per aver controllato i nostri figli, continuate a farlo», ha detto un padre e altri si sono accodati rimarcando lo stesso concetto.