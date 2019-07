Raid di ladri in vari quartieri Spiano una famiglia, quando esce le svaligiano l'abitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Una nottata di furti, in vari quartieri di Pesaro. Alcuni riusciti, altri solo tentati. Forse più bande in azione. Intorno all’una di notte, un uomo stava forzando la grata di una finestra della pescheria "Il marinaio" in via Lanza quando è stato sorpreso da un residente. Questi ha sentito dei rumori, si è affacciato e ha urlato contro il ladro che immediatamente è scappato per evitare l’arrivo delle forze dell’ordine.In via Filangieri, nella zona di Montegranaro, invece il colpo è andato a segno. I proprietari di casa sono usciti verso le 22 e quando hanno fatto ritorno, poco dopo mezzanotte, hanno trovato una brutta sorpresa. I ladri devono aver osservato i loro spostamenti per poter andare a colpo sicuro. Si sono arrampicati sul terrazzino e hanno forzato una portafinestra. Hanno portato via un orologio e alcuni gioielli per un valore complessivo di circa 2.000 euro.