FANO - Era da tempo che gli iscritti di Forza Italia non venivano chiamati a un congresso provinciale. L’opportunità offerta quindi dall’elezione del nuovo coordinatore ha ridato loro stimoli che ne hanno riacceso la passione politica. Gli iscritti si erano ridotti a poche decine qualche anno fa, ora sono 280; di questi poco meno di un centinaio hanno preso parte al congresso di ieri mattina al Tag hotel.

APPROFONDIMENTI GLI INCARICHI Forza Italia ha eletto i nuovi coordinatori provinciali. Battistoni: «A loro il compito di rafforzare l'unione tra il partito e le Marche»

Alla guida dal 2019

Per Elisabetta Foschi, che dal 2019 svolgeva il ruolo di commissaria provinciale, è stato un plebiscito. Candidata unica e unitaria al ruolo di coordinatrice provinciale, è stata eletta per acclamazione. Succede ad Alessandro Bettini, l’ultimo segretario, restituendo al partito dopo il periodo di commissariamento la sua normale gestione politica.

I membri del direttivo

Con lei sono stati eletti nel direttivo provinciale: Giammarco Cecconi, Margherita Mencoboni, Laura Scampi. Stefano Aguzzi, Fernanda Sacchi, Enzo Di Tommaso, Elia Rossi, Antonio Sebastianelli, Settimio Bravi, Alex Rinaldi, Edoardo Marinelli, Nardina Gervasi, Giannetta Rinaldi, Luca Bernardini, Filippo Rinaldi, Massimiliano Bruscia, Cecilia Casadei, Fausto Bruscia, Ersilia Riccardi, Giuseppe Ceccarelli, Massimo Muratori e Luciano Scola.

Sono stati poi eletti quali delegati al congresso nazionale di Forza Italia: Margherita Mencoboni, Elia Rossi, Fernanda Sacchi e Giannetta Rinaldi. Immancabile il ricordo di Silvio Berlusconi e del suo trascorso politico, il riferimento ai suoi ideali e ai valori europei. Immancabile anche il saluto in video del segretario nazionale Antonio Tajani che ha valorizzato l’apporto del partito all’interno del governo Meloni, così come quello in audio del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

I sindaci presenti

Presenti al congresso l’assessore regionale Stefano Aguzzi (marito della segretaria neo eletta) e una platea di sindaci in rappresentanza dei Comuni del territorio. Tra gli iscritti (ed eletti dirigenti) erano presenti: Fernanda Sacchi di Mercatello sul Metauro, Elia Rossi di Montegrimano Terme, Antonio Sebastianelli di Terre Roveresche; tra gli ospiti: Pietro Briganti di Colli al Metauro, Emanuele Petrucci di Mombaroccio, Massimo Berloni di Fossombrone, Maurizio Gambini di Urbino; non sono mancati anche i segretari dei partiti alleati come Vittoriano Solazzi dell’Udc, Giorgio Mochi di Fratelli d’Italia, mentre Enrico Rossi della Lega trattenuto a Cartoceto ha inviato un saluto. A presiedere l’assemblea l’onorevole Rosaria Tassinari.

Le scadenze elettorali

Sono mesi impegnativi quelli che aspettano Elisabetta Foschi dovuti alle scadenze delle elezioni amministrative ed europee. «Forza Italia c’è!» ha ripetuto frequentemente la nuova segretaria che si è impegnato a far svolgere un ruolo decisivo al partito. «Noi siamo all’altezza delle prossime sfide – ha detto – e intendiamo dimostrarlo. Oggi ancora più di ieri c’è bisogno del ruolo moderato del nostro partito per operare un serio cambiamento anche nella gestione del nostro territorio».

La sanità, in grave carenza di organico, per esempio è un settore in cui bisogna ancora molto lavorare per rispondere alle esigenze dei cittadini. Secondo Foschi è importate la politica che la Regione sta facendo, con la ridistribuzione dei servizi nel territorio per portarli più vicino a coloro che ne hanno bisogno.