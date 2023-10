XXI Congresso Legambiente Marche dedicato ad Assunta Maria Brachetta. Confermato il presidente Marco Ciarulli, eletta Direttrice Marzia Mattioli. Parola d'ordine: «Transizione ecologica»

SENIGALLIA - Si è svolto domenica 15 ottobre il XXI Congresso Regionale di Legambiente Marche, presso il teatro la Piccola Fenice di Senigallia, comune dell’anconetano tra i più colpiti dal cambiamento climatico e dalle devastanti esondazioni del Misa. A fare gli onori di casa il presidente del Consiglio comunale Massimo Bello che ha portato i saluti istituzionali assieme al presidente Stefano Aguzzi, intervenuto telefonicamente.

Marco Ciarulli

“Cantieri” il tema conduttore del congresso, che agli eventi climatici estremi, come quelle inondazioni che hanno colpito Senigallia o l’anomala siccità che le Marche stanno sperimentando in questo ottobre, rispondono con l’impegno verso la realizzazione della Transizione Ecologica.

Il Congresso è stato dedicato ad Assunta Maria Brachetta, prima segretaria di Legambiente Marche e presidente fino al 1995, venuta a mancare nel 2022. Una figura di riferimento per Legambiente e per l’ambientalismo, ricordata in questo Congresso, il primo a non beneficiare della sua presenza, dagli Interventi dell’ex Presidente Legambiente Luigino Quarchioni, di Vitaliano D’Addato e del suo compagno Fabio Renzi.

La conferma

Al termine della giornata di lavori il Congresso ha riconfermato come Presidente di Legambiente Marche Marco Ciarulli ed eletto la nuova Direttrice di Legambiente Marche Marzia Mattioli, assieme ad un nuovo direttivo.

Il Congresso ha individuato i campi di azione dei prossimi 4 anni e l’impegno verso la transizione energetica e del raggiungimento dell’obiettivo di 2 MW da fonti rinnovabili entro il 2030 nelle Marche, a favore dell’economia circolare e delle Aree Protette, delle bonifiche e lotta all’inquinamento, nella agro ecologia e nella rigenerazione urbana.

Sfide da affrontare con le istituzioni, assieme atutta la rete del terzo settore e le associazioni ambientaliste e sociali, alle rappresentanze produttive e alle aziende impegnate nella green economy. Numero sono intatti stati gli ospiti ad aver preso parte al Congresso, tra gli altri il Presidente del CSV Marche Simone Bucchi, il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli, il CEO di Techfem Federico Ferrini, il presidente di Ergowind Michele Belfiore, il delegato regionale WWF Tommaso Rossi, Gianluca Ferri Coordinatore Lista studentesca Gulliver, Maurizio Mangialardi capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Pierluigi Ferraro Assessore del Comune di Montelabbate, Yuri Maggi coordinatore nazionale Copagri Giovani e il Segretario generale di Symbola Fabio Renzi.

Un congresso molto partecipato anche dai circoli regionali e che ha ospitato gli interventi del Presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani e il Direttore Nazionale Giorgio Zampetti.