FERMO -Con l’avvicinarsi della stagione dei congressi, Forza Italia si sta preparando per un periodo di intensa attività politica. I congressi locali, che si concluderanno tutti entro il mese di febbraio, segnano l’inizio della campagna elettorale per le elezioni europee. Il congresso di Fermo è previsto come molto più di una semplice formalità; si prospetta come un vivace forum di idee.

«Forza Italia è un partito in costante evoluzione, più vivace e attraente che mai - ha dichiarato la capogruppo regionale Jessica Marcozzi che ha l’obiettivo di raccogliere almeno il 10% dei consensi alle prossime elezioni europee. L’attenzione del partito per la provincia di Fermo e il suo tessuto imprenditoriale è prioritaria, come dimostra la partecipazione del viceministro del Made in Italy, Valentino Valentini, al Teatro dell’Aquila di Fermo il primo dicembre, partecipando al congresso di Confindustria. Mentre per il 2 dicembre è previsto il congresso provinciale il quale sarà presieduto dall’Onorevole Deborah Bergamini affiancata dal commissario Francesco Battistoni, dove sarà eletto il segretario di Fermo, il coordinamento provinciale e i delegati che andranno al congresso nazionale di febbraio».