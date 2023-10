Arriva l'oscurità, due ragazze disperse al Furlo: decisivo l'intervento dei vigili del fuoco

Arriva l'oscurità, due ragazze al Furlo disperse al Furlo: decisivo l'intervento dei vigili del fuoco

1 Minuto di Lettura

Sabato 14 Ottobre 2023, 22:33 Condividi Copia link





Email

WhatsApp

FERMIGNANO - I vigili del fuoco del distaccamento di Cagli sono intervenuti alle 19:30 circa, in località Furlo del comune di Fermignano, per un soccorso a persone in ambiente impervio. La richiesta è pervenuta direttamente da loro in quanto durante l'itinerario di rientro, causa l'oscurità, smarrivano la traccia del sentiero rimanendo disorientate all'interno della boscaglia. La squadra dei vigili del fuoco tramite coordinate GPS raggiungeva le due ragazze e, viste le buone condizioni fisiche, sono state riaccompagnate al punto di partenza dell'escursione dove era parcheggiata la loro autovettura. Veniva allertata anche la locale stazione del soccorso alpino.