Trovata morta a Fano la giovane cameriera ucraina scomparsa: è stata uccisa a coltellate. Fermato il compagno egiziano: l'ipotesi è di femminicidio

FANO - E' stata trovata senza vita, colpita da tre fendenti, la giovane donna di cui ieri era stata segnalata la scomparsa a Fano: la vittima è Anastasia Alashri, 23 anni. La ragazza madre era una profuga dall'Ucraina in guerra: era arrivata a Fano con un figlio di 2 anni. In relazione alla sua morte gli inquirenti procedono per l'ipotesi di femminicidio. Il cadavere, sul quale sono state rinvenute almeno tre coltellate, è stato ritrovato lungo il torrente Arzilla nella campagna di Villa Giulia.

Lavorava in un ristorante di Fano

Anastasia lavorava come cameriera in un ristorante della città, L'Osteria della Peppa. L'allarme era partito ieri dallo stesso ristorante, perché la giovane non si era presentata al lavoro. I giorni precedenti era apparsa profondamente turbata e aveva raccontato di aver avuto un litigio con il suo compagno egiziano, il quale l'avrebbe minacciata per una crisi di gelosia. L'egiziano è stato fermato nella notte nella stazione di Bologna: ora si trova in caserma a Fano.

Anastasia Alashri, 23 anni

Le ricerche

Ieri si era temuto il peggio, così erano scattate subito le ricerche, coordinate dalla Prefettura, con una task force che ha utilizzato anche i cani molecolari per perlustrare un'ampia zona, da via Papiria e il canale Albani a Sassonia. Le ricerche si erano concentrate in serata nella zona dell'ex pista di go kart perché sotto il cavalcaferrovia era stato rinvenuto il telefonino della donna. Le ricerche erano state sospese alle 22, il rinvenimento del corpo senza vita della giovane ucraina è poi avvenuto alla ripresa di stamattina. I sospetti di una morte violenta, dunque, si sono rilevati fondati. Il compagno della giovane era stato rintracciato nella giornata di ieri. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Fano che mantengono uno stretto riserbo sugli accertamenti in corso.

La ristoratrice Martina Carloni: «La notizia ci ha sconvolto»

La giovane ucraina trovata morta lavorava come cameriera da qualche mese all'Osteria della Peppa, in via Vecchia a Fano. La titolare Martina Carloni, appresa la notizia della tragica fine ddella giovane donna, ha diramato questo comunicato: «Abbiamo appreso del decesso di Anastasia Alashiri che lavorava dallo scorso maggio come cameriera nel nostro locale a Fano. La notizia ci ha sconvolto, la ragazza era molto brava e dimostrava grande dedizione per il suo lavoro. Sappiamo che dava lezioni di pianoforte nel tempo libero perchè era la sua grande passione. Esprimo a nome mio, della mia famiglia e dei dipendenti le nostre piu sentite condoglianze rimarrà sempre nei nostri cuori».