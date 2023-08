Fano, distrugge a calci senza motivo i pannelli con le opere degli studenti: vandalo incastrato dai video

FANO - Distrugge a calci senza motivo i pannelli (realizzati dagli studenti) del sottopasso: vandalo incastrato dalle immagini della videosorveglianza e denunciato dai carabinieri.

Morrovalle, scoppia l'incendio in casa: cagnolino intossicato, il gatto riesce a scappare. Gravi danni

I fatti risalgono allo scorso 28 luglio, quando sono stati segnalati i danni al sottopasso del Lido di Fano. I carabinieri hanno subito visionato le immagini della videosorveglianza. I video hanno mostrato un ragazzo che, senza apparente motivo, intorno alle 1.20 di notte, si è accanito a calci contro i pannelli del sottopasso, rompendone diversi. Era in compagnia di tre coetanei, che però non hanno partecipato all'atto vandalico contro le opere realizzate dai ragazzi del Liceo Artistico Nolfi-Apolloni di Fano e recentemente inaugurate. Il ragazzo è stato denunciato per danneggiamento aggravato.