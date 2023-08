Morrovalle, scoppia l'incendio in casa: cagnolino intossicato, il gatto riesce a scappare. Gravi danni

MORROVALLE - Cucina in fiamme poco prima dell’alba in un appartamento a Trodica, intossicato il cagnolino che era solo in casa, mentre il gatto riesce a scappare. Paura e allarme tra i residenti, sul posto i vigili del fuoco.

L’allarme per l'incedio è scattato prima dell’alba, intorno alle ore 5, in un appartamento che si trova in via Bernini, a Trodica di Morrovalle. In quel momento i padroni di casa non c'erano ma erano presenti il cane e un gatto investiti dal fumo sprigionato dalle fiamme: il gatto è riuscito a scappare mentre il cane ha esalato il fumo rimanendo intossicato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio e prestato i primi soccorsi all'animale: i sanitari gli hanno dato ossigeno e il cane si è ripreso, poi è stato affidato ai veterinari. Il fuoco ha causato danni all'interno dell'appartamento e sono in corso le verifiche della situazione da parte dei vigili.