Ruba un monopattino ma lo scoprono e lo restituisce al proprietario poi lo aggredisce per riprenderlo

FANO Prima ruba un monopattino, poi, scoperto, lo restituisce al proprietario, ma non soddisfatto poco dopo lo aggredisce nel tentativo di riprenderlo. È successo lunedì a Fano. Il giovane è stato arrestato dagli agenti della polizia del commissariato, diretto dal dirigente Stefano Seretti, per tentata rapina e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il Tribunale di Pesaro, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pesaro e Urbino.

Fondamentale l’immediato intervento della Polizia, accorsa dopo la segnalazione di un’aggressione fisica ai danni di un uomo nella zona di Porto Maggiore, luogo di accesso al Pincio e al centro storico cittadino.

Il presunto aggressore fuggito lungo via Bozzi, ha attraversato il ponte del canale Albani in direzione del Campus scolastico ma, grazie alla descrizione fornita dalla sala operativa, è stato subito intercettato da una pattuglia. La vittima ha riferito di aver lasciato per pochi minuti posteggiato il monopattino elettrico in via Roma, per poi accorgersi che non c’era più. Nei pressi del Pincio dopo pochi istanti ha notato un ragazzo con il suo monopattino. Quest’ultimo, prima ha negato, poi lo ha restituito e si è allontanato. Subito dopo ha raggiunto il proprietario, bloccandolo e strattonandolo con violenza per riprendersi il monopattino.

Ne è nata una violenta colluttazione e le urla della vittima hanno attirato l’attenzione dei passanti. Alcuni hanno allertato il 112, mentre una persona è intervenuta per soccorrerlo, riuscendo ad allontanare l’aggressore, poi bloccato dagli agenti. Trovato in possesso di un manganello telescopico in acciaio in libera vendita, è stato accompagnato in Commissariato per l’identificazione. La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di 10 grammi di hashish.