PESARO Hanno sfregiato la Palla di Pomodoro, il simbolo della città. Segni incisi nel bronzo come una beffarda ferita inferta da uno o più vandali. Forse hanno utilizzato un punteruolo o comunque uno strumento con una punta sottile. I primi ad accorgersi di quanto accaduto sono stati Roberto Malini e il fotografo Fabio Patronelli del Comitato “Pesaro città d’arte e cultura” che hanno documentato gli sfregi e denunciato il fatto alla Prefettura, al Comune di Pesaro e alla Soprintendenza.

«Hanno deturpato la superficie lucida del bronzo che la compone - spiega Malini - con graffiti incisi con una punta, forse di un coltellino. Il danno è significativo, perché intacca il bronzo dorato in più punti del monumento».

Lunghi striscioni in verticale e orizzontale, scarabocchi e ghirigori sottili ma ben evidenti. E secondo le verifiche di Malini e Patronelli l’atto vandalico si è consumato tra nella notte tra mercoledì e giovedì.

«Abbiamo osservato le foto della Palla caricate su Instagram nelle ultime 48 ore (l’opera è infatti un elemento che viene quotidianamente fotografato da svariate persone) e abbiamo notato che nessuno sfregio era presente. Mercoledì mattina siamo passati nei pressi della scultura e non abbiamo notato alcuna incisione: ecco perché riteniamo che i vandalismi siano stati effettuati la notte scorsa o nel primo mattino di oggi (ieri ndr). Abbiamo segnalato alla Prefettura, al Comune e alla Soprintendenza l’atto vandalico, augurandoci che grazie alla videocamere di sorveglianza si possa risalire agli autori del gesto incivile».

L'occhio vigile



Va detto che un occhio allenato come quello di Malini e Patronelli certo è di indiscussa affidabilità, però individuare gli sfregi non è semplice e dipende anche dalla posizione del sole. «Bisognerà valutare - spiega ancora Malini - la profondità in micron delle incisioni. Se fossero solo alcuni micron basterà una lucidatura professionale con mola, spazzola in feltro e una pasta per bronzo. Se i segni fossero più in profondità il restauro sarà più complesso. Gli sfregi riguardano più punti della Sfera e in una porzione si individuano lettere alternate a stelle. Sorprende e sdegna l’accanimento contro uno dei simboli della città, amato da tutti i cittadini e noto in tutto il mondo». Nella zona sono installate varie telecamere sia pubbliche che private e la possibilità che possano aver filmato i vandali in azione non sono poche.