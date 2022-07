Perde il controllo della sua auto che si scontra con una macchina in sosta e si ribalta: grave una donna

FANO - Grave incidente stradale questa mattina a Fano. Un'anziana di 82 anni ha perso il controllo dell'auto che conduceva mentre percorreva via Manara, strada che si trova nella zona dell'ospedale. Intorno alle 8, la sua Opel Zafira ha urtato un autoveicolo in sosta e si è ribaltata sul fianco del posto di guida. La conducente, che aveva il finestrino aperto, ha strisciato sull'asfalto il braccio sinistro, rimasto schiacciato.

La donna è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Fano, che per intervenire hanno rimosso il parabrezza della vettura. Sul posto l'equipaggio del 118, che ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza per il trasporto della ferita, rimasta sempre vigile, all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Icaro è atterrato all'aeroporto di Fano dove la donna è stata condotta con l'autoambulanza. I rilievi sulla dinamica e la causa dell'incidente sono svolti dalla polizia locale, che non esclude un malore dell'anziana.