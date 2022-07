Scontro tra un'auto e due persone in bicicletta: necessario l'intervento dell'eliambulanza

PEDASO - Un altro incidente lungo le strade della provincia, anhe qualche disagio nel tratto tra Pedaso e Cupramarittima nello scontro che ha coinvolto due persone in bicicletta e un'auto: sul posto i carabinieri, è intervenuta anche l'eliambulanza.

Paura stamattina lungo la Statale Adriatica in territorio di Campofilone. Poco dopo le 8.30 una Fiat 500 condotta da un giovane ha investito due bici in un tratto sempre molto gettonato dagli amanti delle due ruote che sfruttano la larghezza della strada in particolare da Porto San Giorgio a Grottammare. In sella due giovani donne che sono state sbalzate a terra.

Dopo l’allarme sul posto un’ambulanza della Croce Verde Valdaso e l’automedica di San Benedetto. Più gravi le condizioni di una delle cicliste, tanto che per lei è stato necessario chiamare l’elisoccorso con il quale è stata trasportata all’ospedale di Torrette. Portata e ricoverata a San Benedetto, invece, l’altra ferite. Sulla dinamica stanno lavorando i carabinieri del Radiomobile di Fermo e i colleghi della vicina stazione di Pedaso.