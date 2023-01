FANO - Il venerdì iniziative culturali, il sabato feste in maschera, la domenica le sfilate. Questa è l’articolazione di massima delle iniziative di carnevale che per buona parte del mese di febbraio si organizzeranno nella nostra città. Ieri il direttivo dell'ente Carnevalesca, insieme al sindaco Massimo Seri e agli assessori agli eventi Etienn Lucarelli e alla cultura Cora Fattori, ha presentato il programma che propone una trentina di appuntamenti dedicati a un pubblico di tutte le età.

Il ritorno alla tradizione



Così il Carnevale di Fano si riappropria in pieno sia del suo periodo canonico che delle sue manifestazioni tradizionali che fanno perno sulle sfilate dei carri allegorici delle domeniche del 5, 12 e 19 febbraio.

Ma non mancano le novità, come la concezione del patrocinio dell’Asi, l’agenzia spaziale italiana, che è stato formalizzato proprio in questi giorni e la celebrazione dei 100 anni della Musica Arabita. Ed è proprio questo evento che introdurrà il programma sabato 4 febbraio. In quel giorno a palazzo Bracci Pagani che assumerà la funzione di “palazzo del Carnevale”, alle 17 sarà inaugurata una mostra di immagini dedicata al celebre complesso, curata da Raffaella Manna, Giulio Marcucci, Enrico Tosi, Silvano Clappis, Carlo Bruscia e Gloria Riberti.

Domenica 5 febbraio si terrà il primo corso mascherato, al mattino dalle 10 quello dedicato ai bambini e nel pomeriggio dalle 15 quello tradizionale dedicato a tutte le famiglie. Il pubblico potrà ammirare i nuovi carri realizzati dai maestri carristi e divertirsi a raccogliere il getto di dolciumi.

Speaker quest’anno sarà Minuz, mentre il dj sarà Black Angel. Ospite d’onore sarà il trio composto da Ciccio, Rossella Brescia e Baz, proveniente direttamente da “Tutti pazzi per Rds”. Saranno presenti anche i calciatori del Fano calcio, gli agenti delle forze di Polizia Argos, la cover band “Abba the best” e Danilo Murzilli; alle 18 si esibirà al Pincio la Sunday Vibes House of Carnage.

Il 10 febbraio al ristorante Mediterraneo, dove si svolgeranno tutte le feste di carnevale, si terrà alle 17 il veglione dei bambini in maschera; alle 17 la presentazione del libro sul carrista Paolo Furlani, seguita dall'inaugurazione di una mostra delle sue opere. Tra le iniziative di sabato 11 spicca alle 19.30 la seconda edizione della sfilata dei piccoli carri in centro storico e il concerto, dalle 21 in piazza del Carnage Collective Shocase, con il live set di Dario Rossi. Domenica 12 febbraio seconda sfilata dei carri allegorici al mattino per i bambini e al pomeriggio per i giovani e gli adulti. Alle 10 si terrà anche il Carnevale in Sup. il 15 febbraio alle ore 16 alla Combattente si terrà il veglione “Il castagnolo d’oro.

Il sindaco eletto ad hoc



Il 16, giovedì grasso nel pomeriggio festa in piazza con l’elezione del sindaco del carnevale. Il 17 alle 21concerto al teatro della Fortuna dedicato ai Pink Floid. Il 18 alle 20.30 il veglione al Mediterraneo della Carnevalesca. Il 19 terza sfilata dei carri allegorici. Il 20 alle 18 consiglio comunale del carnevale. Il 21 la cerimonia finale del rogo del Pupo.