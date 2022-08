Ubriaco si mette a fare boxe con i clienti del bar e i poliziotti: smaltisce la sbronza in manette

FANO - Ubriaco importuna i clienti. E alla vista dei poliziotti si mette a fare il pugile. Il fatto è accaduto la notte scorsa,, intorno alle 2,30 al bar Notturno di Fano. Qui un macedone di 33 anni, imprenditore edile, ha iniziato a dare in escandescenze. Aveva bevuto parecchio così è diventato molesto coi clienti.

Tanto che è stata chiamata la polizia. Gli agenti hanno cercato di calmarlo, ma lui per tutta risposta è diventato aggressivo e violento. Di robusta corporatura e alto non è stato affatto facile contenerlo, anche perché si era messo in posizione da pugile per sferrare cazzotti a chi lo avvicinava. Sono stati chiamati dei rinforzi, tale era la foga del ragazzo. Alla fine le forze dell’ordine sono riuscite a contenerlo e lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.