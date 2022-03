Variante Gimarra, il Comune affida la progettazione dell'ultimo tratto dell'interquartieri: spesa di 1,3 milioni

FANO - L’amministrazione comunale comunica che è stata aggiudicata la gara per la progettazione di fattibilità tecnico economica per la realizzazione della nuova strada di collegamento verso Pesaro, l'ultimo tratto dell'interquartieri.

Al vecchio Palas riparte il cantiere: subappalto per la rasatura armata. Obiettivo Rof 2023

L’incarico è stato assegnato all’associazione temporanea di imprese Abacus che annovera al suo interno Archeotech studio associato di archeologia e ambiente Spa. L’importo per il progetto, che verrà consegnato per i primi di luglio, ammonta a 1,3 milioni di euro. La commissione aggiudicatrice era composta da Maurizio Gili, Alberto Paccapelo e Claudio Centanni.

«Un passo importante per un’opera strategica. A Nord in particolare – spiega il vicesindaco Fanesi -, l’intensità e la continuità del traffico di attraversamento del tratto da via Roma a Gimarra, da tempo è ormai incompatibile con la capacità che la statale ha di riuscire a smaltirlo. I tempi di scorrimento, soprattutto nelle ore di punta, sono lunghi, anche in considerazione del fatto che, nonostante le rotatorie esistenti, tanti sono gli attraversamenti a raso e ancora sono presenti diversi semafori attivi che regolano e condizionano i tempi di percorrenza di questo tratto. A Nord si incontra il quartiere di Gimarra, già popoloso e cresciuto dagli anni ‘60 a ridosso della tratta ferroviaria, della statale Adriatica e delle alture soprastanti, definito già dagli anni 90 quartiere ‘fortezza’ dalla viabilità, inaccessibile per l’inadeguatezza degli sbocchi verso Fano e verso Pesaro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA