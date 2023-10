FANO Vistosi scoperto ha tentato di darsi alla fuga in pieno corso Matteotti, ma alla fine è stato fermato e condotto in caserma dai carabinieri della Compagnia di Fano. L’ennesimo episodio del far west del centro storico denunciato dai residenti. Ma i controlli servono. Si tratta di un giovane che ora viene indagato per spaccio di droga. L’episodio ha provocato non poco scompiglio ieri pomeriggio in centro storico, dove ormai la presenza di carabinieri, come quella degli agenti di Polizia, in divisa o in borghese, è costante, soprattutto nei punti critici, come i giardini antistanti la rocca malatestiana, il Pincio o piazza Amiani, dove la presenza di tossicodipendenti, di ubriachi e di gruppi di ragazzi che si abbandonano ad atti di violenza, ha causato non pochi problemi di ordine pubblico. Luoghi che vengono attentamente controllati . E ieri non sono sfuggiti in piena piazza Amiani ai carabinieri in servizio in abiti borghesi monitoravano la zona, gli atteggiamenti sospetti di un giovane. Vistosi scoperto quest’ultimo si è dato la fuga, lungo il corso verso porta Giulia; dietro di lui un carabiniere che qualificandosi come tale dato che indossava abiti civili, lo rincorreva invitando i passanti a bloccarlo. In quel momento, nel tratto tra la chiesa Sant’Arcangelo e l’ex cinema Corso, passeggiava con un amico e con la bicicletta condotta a mano Giancarlo D’Anna, noto esponente politico della città che dopo aver trascorso non pochi anni in Consiglio Comunale e aver rappresentato Fano in Consiglio regionale, si è ritirato a vita privata. Non dimenticando però il suo attivismo sul fronte dell’ordine pubblico, non ci ha pensato due volte ad entrare in azione. Dapprima il suo amico che si trovava in posizione più favorevole ha sbarrato la strada al fuggiasco che è caduto, ma si è prontamente rialzato procedendo incontro a D’Anna che a sua volta usando come ostacolo la bicicletta gliela ha parata contro facendolo cadere di nuovo, consentendo al carabinieri di raggiungerlo e di fermarlo. Un episodio concitato che comunque ha messo in evidenza come la collaborazione tra le Forze dell’Ordine e cittadini non manca di raggiungere risultati proficui. Il giovane poi è stato condotto in caserma e sottoposto ad interrogatorio.