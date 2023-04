FANO - Sono caduti 15 millimetri di pioggia mista a grandine in un quarto d’ora, durante il temporale di ieri pomeriggio, e diversi centimetri di acqua hanno allagato la sede stradale del sottopasso al Lido (foto), tra viale Carducci e piazzale Amendola. «Per fortuna era in funzione una delle tre pompe, nel caso delle altre due sono infatti in corso lavori per metterle a punto e attivarle in modo automatico», ha spiegato poco dopo l’assessora comunale ai lavori pubblici, Barbara Brunori, che ha fornito una spiegazione dell’episodio anche sui social. Non sembra comunque che l’ampia pozzanghera abbia provocato particolare intralcio, almeno ai mezzi a motore: risulta infatti che il traffico sia proseguito senza interruzioni.

Qualche automobilista si è fermato in corrispondenza del sottopasso, ma soltanto – hanno assicurato alcune persone presenti in quel momento – per il tempo necessario a proteggere dalla grandine la carrozzeria del proprio veicolo e non a causa del ristagno di acqua piovana. Non sono stati infatti richiesti interventi, né alla polizia municipale né ai vigili del fuoco. La vasca anti allagamenti è stata collaudata durante lo scorso inverno. Un’opera complessa, costata in totale circa 800.000 euro e molto attesa sia dai residenti sia da coloro che hanno il Lido tra i percorsi abituali.



Il sottopasso tra viale Carducci e piazzale Amendola è stato infatti per anni un punto debole della rete idraulica cittadina, allagato ripetute volte durante precipitazioni più abbondanti del solito. L’episodio di ieri ha sollevato critiche sui social, l’assessora Brunori è poi intervenuta per tranquillizzare sulla funzionalità della vasca anti allagamenti.