FANO - Il 5 maggio del 2024 si corre la ventesima edizione della Collemar-athon. Venti anni costituiscono un anniversario significativo a cui il sindaco Massimo Seri, insieme ai sindaci di Mondolfo, Terre Roveresche, Mondavio e San Costanzo, ha voluto aggiungere una iniziativa che coinvolge tutti coloro che amano il podismo o vogliono cimentarsi per la prima volta in un’impresa che appare meno impossibile di quanto si pensi.

La presentazione



Nella giornata di ieri ha convocato una conferenza stampa nei pressi della pista della Trave e ha lanciato la sua proposta. All’incontro hanno partecipato anche il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri., l’assessora allo Sport Barbara Brunori e i rappresentanti di alcune associazioni particolarmente interessate alla valorizzazione della pratica sportiva. Nell’occasione è stato lanciato il progetto “Corro con il sindaco”. «Ho sempre detto – ha evidenziato Massimo Seri - che almeno una volta avrei partecipato da primo cittadino alla Collemar-athon. Allora la vorrei correre con i cittadini, rivolgendo una proposta: quella di iniziare a prepararci a questo appuntamento, allenandoci e iniziando un percorso che ci porterà a disputare o la Maratona o la mezza Maratona a seconda delle possibilità di ognuno».

E poi ancora: «Questo è anche un modello per incentivare sani stili di vita, con una corretta alimentazione, sfruttando l’attività fisica per ottenere importanti vantaggi per la salute. A corollario verranno organizzate anche tavole rotonde e seminari, che ci permetteranno di affrontare questo bellissimo mondo da tutte le angolazioni». Entusiastica anche l’adesione del sindaco Barbieri: «Ho risposto con entusiasmo all’appello che mi è arrivato da Seri. Mi sono prefissato di correre la mezza Maratona coinvolgendo tante persone, affinché venga enfatizzato il benessere attraverso lo sport. La Collemar-athon ormai è un appuntamento internazionale che ha la capacità di valorizzare il nostro territorio, quindi questo binomio è sicuramente vincente».

Un progetto quindi che nel giro di pochi giorni per arrivare al 5 maggio prossimo, quando dopo aver partecipato a una serie graduale di allenamenti anche un congruo gruppi di fanesi e di cittadini dei Comuni dell’entroterra si uniranno ai maratoneti provenienti da ogni regione d’Italia per partecipare alla Collemar-athon, la bella invenzione di Annibale Montanari. Annibale che ovviamente era presente alla conferenza stampa, promettendo una nuova edizione ricca di sorprese.



Presenti anche Enrico Fabbroni presidente di “Fano Corre”, una associazione che fa del podismo la sua principale attività, l’Avis con il suo presidente Giuseppe Franchini, anch’egli un podista, lo psicologo dello sport Sammy Marcantognini e la nutrizionista Laura Rinaldi. Per iscriversi si possono contattare le seguenti associazioni o riferimenti telefonici: Avis Fano: 0721 803747 oppure alla mail info@avisafano.it; Fano Corre info@fanocorre.com Collemar- Athon: info@collemar-Athon.com oppure tel: 338 7603609. Sindaco di Fano sindaco@comune.fano.pu.it oppure 0721887264.