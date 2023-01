Famiglie isolate e auto fuori strada: i carabinieri al fianco della popolazione

FANO - Prosegue l’intensa attività della Compagnia Carabinieri di Fano che, anche durante le scorse giornate, caratterizzate da avverse condizioni metereologiche, hanno compiuto numerosi interventi di soccorso e vicinanza agli abitanti dei centri urbani e delle zone più colpite.

Ai compiti "ordinari" di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, infatti, si accostano le delicate funzioni in materia di protezione civile, tratto distintivo dell'Arma dei Carabinieri, tanto più in ragione dell'elevata capillarità sul territorio.





In particolare i Carabinieri della Stazione di San Costanzo, ieri mattina, lungo via Santa Vittoria, nel corso della pioggia incessante che in quel momento interessava il paese, hanno soccorso un ottantenne finito con la propria auto fuori strada: i militari hanno fermato un furgone in transito e, con una corda, hanno trainato e riportato sulla sede stradale il mezzo dell’anziano.

Nello stesso contesto, sempre i Carabinieri di San Costanzo hanno monitorato per l’intera mattinata le abitazioni delle zone rurali, garantendo, in particolare, continua assistenza ad alcune famiglie dimoranti sulla strada comunale Vincareto (strada interpoderale collegata alla provinciale), rimaste praticamente isolate a causa dell’esondazione “Fosso del Rio Grande”, corso d’acqua di piccole dimensioni divenuto, a causa della pioggia intensa, un vero e proprio torrente in piena.