Preso alla stazione con quasi un etto di hashish: già non poteva più andare nel centro di Fano

FANO - Preso alla stazione con quasi un etto di hashish: il 42enne già non poteva entrare in centro dopo essere stato sanzionato per ubriachezza.

È uno dei risultati della campagna contro lo spaccio ed il degrado che i Carabinieri della Compagnia di Fano, unitamente a personale del Nucleo Cinofili CC di Pesaro, hanno attuato nei giorni scorsi. Le unità cinofile antidroga “One” e “Kevin”, hanno fiutava la presenza di stupefacente nella disponibilità di un 42enne, già conosciuto alle forze dell’ordine che, alla vista dei militari, tentava di disfarsene. I militari della Stazione di Fano, impegnati nel servizio unitamente alle unità cinofile trovavano un panetto di hashish di oltre 90 grammi. L'uomo già pochi giorni prima era stato sanzionato per manifesta ubriachezza ed era destinatario di ordine di allontanamento dalle zone del centro storico fanese. È stato contravvenzionato per la violazione ed è stata avanzta a suo carico proposta di divieto di accesso ai pubblici esercizi ed ai locali di pubblico intrattenimento.

Le altre operazioni

Sempre a Fano nei pressi della stazione ferroviaria, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Fano sorprendevano un ventenne di origini extracomunitarie, anch’esso già conosciuto agli operanti, in possesso di un coltellino multifunzione, di cui non era in grado di giustificare il porto in luogo pubblico.

Allo stesso veniva notificato anche l’ordine di allontanamento da luogo. Sempre in pieno centro storico, un ragazzo di 19 anni veniva trovato in possesso di una dose di hashish per uso personale e segnalato quale assuntore alla Prefettura di Pesaro e Urbino.