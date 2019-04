I piromani colpiscono ancora: ​dato alle fiamme un altro cassonetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - A fuoco un altro cassonetto della zona turistica a Fano, questa volta nell’isola ecologica all’innesto fra le vie Spontini e Cairoli.Continua dunque lo stillicidio di episodi che marciano fra la piromania e il vandalismo, ormai una ventina dall’estate scorsa. Le fiamme sono state appiccate l’altro ieri intorno alla mezzanotte e le hanno spente i vigili del fuoco, che hanno concluso l’intervento una ventina di minuti più tardi.Di fatto distrutto, però, il contenitore, utilizzato per raccogliere imballaggi in plastica. A suo modo una novità rispetto ad analoghe e precedenti incursioni notturne, attuate con una ripetitività quasi maniacale. Sempre allo stesso orario, tra la mezzanotte e l’una. Sempre negli stessi posti, la zona mare di Fano tra Lido e Sassonia. Sempre con lo stesso obiettivo: i cassonetti di Aset spa per la raccolta differenziata stradale.