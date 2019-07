Con la pioggia cede ancora il guado per la movida sull'Arzilla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO - Quasi un’equazione quella tra pioggia e chiusura del guado alla foce dell’Arzilla. Ad una settimana dal giorno ‘ics’ programmato per la sospirata posa del nuovo ponte, ieri mattina la Protezione Civile inibiva nuovamente l’accesso a chi, a piedi o in bicicletta, intendeva spostarsi da una sponda all’altra.Non tantissimi, perché il tempo non era comunque granché, ma ugualmente insofferenti e al pari degli operatori della zona, che alla funzionalità del passaggio stanno legando gli esiti di questa prima parte abbondante della stagione. Come già in concomitanza con il nubifragio di venti giorni fa, non si sono verificati cedimenti strutturali, a conferma che la tenuta del passaggio è oggettivamente aumentata dopo l’ultima ricostruzione condotta a seguito dei crolli avvenuti all’alba dell’estate e che ha implicato il posizionamento di grossi tubi in aggiunta e l’utilizzo di materiale di risulta più consistente. Non c’erano però tutte le garanzie del caso.