Apre lo sportello dell'auto mentre passa una donna in bici: la ciclista di Fano cade a terra e si ferisce. In ospedale in codice giallo

FANO - Apre la portiera proprio mentre sta passando una donna in bicicletta, che nell'urto cade a terra. È successo questa mattina alle 10 a in via Gramsci a Fano, proprio davanti all'ex caserma Paolini: sul posto l'ambulanza e la Polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Apre lo sportello mentre passa una ciclista che piomba a terra

Dai primi accertamenti sembra che il passeggero di un'auto regolarmente parcheggiata sulla strada abbia aperto lo sportello della macchina nel momento in cui stava passando la ciclista, una fanese di 40 anni che è stata subito soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Fano in codice giallo. La donna nell'urto è caduta pesantemente su un fianco con il peso della sua due ruote.