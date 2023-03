FANO - È deceduto ieri all’età di 82 anni Giulio Colavolpe Severi, un fanese volto noto in tv: giornalista Rai della redazione del Tg 2 si è sempre distinto per la correttezza del suo lavoro e la redazione delle sue corrispondenze. Pur essendosi trasferito da giovane a Roma è sempre rimasto legato alla sua città natale, dove la famiglia risiedeva, essendo proprietaria di uno dei palazzi storici preminenti, quello unito all’arco di Augusto, dove un tempo abitava la nobile famiglia dei Del Cassero. Quanto tornava in città, durante le pause del suo lavoro, non mancava di inserirsi nelle iniziative cittadine, partecipando a incontri e convegni, ai quali interveniva con una capacità di analisi e di sintesi invidiabile.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Piastrina militare consegnata dopo 80 anni alla famiglia del soldato marchigiano Alessandro Pignatelli IL DRAMMA Tommaso schiacciato a vent'anni da un Tir sul Raccordo, stava tornando a casa IL LUTTO In lacrime per Marcello Mosconi, ex agente di commercio: era la memoria storica della città



Giornalista professionista dal 1964, ha esordito al servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri nel 1960 come redattore di notiziari tratti dalle agenzie di stampa internazionali. Nel 1962 ha fatto parte della redazione esteri dell’Ansa, per poi passare al desk e alla redazione diplomatica, finché nel 1965 compì il grande passo: per concorso entrò alla Rai, dove dopo un anno di Giornale Radio passò ai Servizi parlamentari diretti da Jader Jacobelli, realizzando i notiziari radio e tv di Oggi al Parlamento, con presenza diretta in video dal 1968 al 1973, anno in cui assumeva la direzione del settimanale televisivo Sette Giorni al Parlamento.

In seguito lavorò, sempre al Tg 2 con Andrea Barbato, testata in cui è rimasto fino al 1998, come giornalista politico-parlamentare e inviato speciale al seguito di tre Presidenti della Repubblica: Sandro Pertini, Francesco Cossiga e Oscar Luigi Scalfaro, poi come notista politico e infine come redattore capo centrale al desk di impaginazione del telegiornale. Nel 2011 pubblicò un volumetto che mise in luce non solo il suo amore per la città di Fano, ma anche la sua verve di giornalista: “La Fano dei misteri” un insieme di racconti surreali, ma che in fondo avevano qualche riscontro con la realtà, quella realtà che egli considerava voce di popolo, evocata da ricordi, ma anche da una realistica analisi dei fatti raccontati.

Dal 1989 era sposato con Giovanna Pierelli, da cui ha avuto due figli, Giulia e Luca. Il funerali si svolgeranno domani alle 10 a Roma, alla Basilica Parrocchiale «San Camillo de Lellis» agli Orti Sallustiani in via Sallustiana, e martedì alle 10 al Duomo di Fano.