ANCONA - Se ne va un altro dei personaggi di Ancona, uno di quelli che amava la città, la viveva, la difendeva. E fino all’ultimo l’ha “respirata”. Le lunghe passeggiate, dal Piano al Viale, fino al Passetto, erano diventate un’abitudine quotidiana, anche quando il tempo non era dei migliori. Sempre elegante, in giacca e cravatta, sempre pronto a regalare un sorriso a chi voleva scambiare quattro chiacchiere con lui. Conversazioni mai banali perché lui era un uomo colto, preparato. Amava informarsi e, spinto da una innata curiosità, girava sempre con il suo inseparabile quotidiano sotto braccio.

La città saluta commossa Marcello Mosconi, ex agente di commercio nel settore dei tessuti: avrebbe compiuto 83 anni proprio domani. Si è spento l’altra notte all’Inrca di Ancona, dov’era stato ricoverato la scorsa settimana a seguito di un attacco cardiaco. Era stato sottoposto a un intervento chirurgico, le sue condizioni sembravano migliorate tant’è che i medici pensavano di dimetterlo e farlo tornare a casa dai suoi familiari. E invece, il suo cuore ha smesso di battere per sempre, all’improvviso.

Mosconi era un volto storico della città. Per quanto vivesse a Falconara, era profondamente anconetano e ne andava fiero. Un uomo colto, raffinato, elegante. Conosceva il capoluogo in tutti i suoi aspetti: una vera memoria storica, che amava raccontare aneddoti non solo della città, ma anche dei suoi cittadini più illustri, senza mai scadere nel gossip, però. Per una vita intera è stato agente di commercio, in particolare nel settore della calzetteria da uomo, fino a quando non è andato in pensione. Lascia la sorella Mirella, i fratelli Massimo e Marco e la cognata Emma. I funerali si terranno stamattina alle 11 nella sala del commiato del cimitero di Tavernelle.