Tommaso schiacciato a vent'anni da un Tir sul Raccordo, stava tornando a casa

Lo ha visto arrivargli addosso, con tutta la potenza di un camion di grosse dimensioni e non ha potuto fare nulla per evitarlo: è morto così Tommaso Pasquoni, ieri pomeriggio lungo il Raccordo autostradale Perugia-Bettolle, ad appena venti anni.

La tragedia si è consumata in pochi attimi. In quel tratto di Raccordo, all’altezza dello svincolo di Corciano, una carreggiata è in doppio senso di marcia in quanto nell’altra è presente un cantiere per i lavori che sta svolgendo l’Anas.

Tommaso stava tornando verso casa, a Castiglione del Lago, quando per motivi ancora in corso di accertamento da parte del personale della polizia stradale è stato travolto dal camion condotto da un 45enne residente ad Ancona e che stava percorrendo il tratto nella direzione inversa, dunque andando verso Perugia e presumibilmente per tornare verso le Marche.

L’impatto è stato terrificante, se si considera che l’auto condotta dal ragazzo è stata trascinata per diversi metri dal mezzo pesante finendo poi schiacciata tra il camion e il muro di contenimento laterale. Coinvolta anche un’altra persona, e cioè il conducente di un’Audi che viaggiava nello stesso senso di marcia di quella condotta dal ragazzo morto: è stato portato all’ospedale Santa Maria della misericordia in codice rosso a causa di diversi traumi, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita.



Sul posto immediato l’intervento della polizia stradale, dei vigili del fuoco cui è toccato lo straziante compito di liberare il ragazzo dall’abitacolo della macchina, dei sanitari del 118 e del personale Anas: il tratto è stato a lungo chiuso fino all’altro svincolo per Mantignana con gli agenti e i tecnici Anas che hanno svolto tutti gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica dello scontro e ripristinare il più velocemente possibile la viabilità. Inevitabile, vista l’ora e la giornata pre week end, il formarsi di lunghissime code in un senso e nell’altro.Altrettanto inevitabile, come da prassi nel caso di incidenti stradali con vittime, l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale. Fascicolo nel quale dovrebbe essere iscritto come indagato proprio il conducente del mezzo pesante anche se sono incorso accertamenti per stabilire i motivi dell’eventuale invasione di carreggiata. Non si esclude infatti che l’uomo possa essere stato colto da un malore o da un colpo di sonno.La notizia è immediatamente rimbalzata sui social e ha sconvolto la comunità di Castiglione del Lago, dove il ragazzo e la famiglia sono molto conosciuti.