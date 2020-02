Un meteorite solca il cielo di Fano e si schianta in mare poco lontano da riva

LEGGI ANCHE:

FANO - Concerto questa mattina adove un bolide luminoso, probabilmente un, ha solcato il cielo. Alcuni testimoni avrebbero visto l'ogetto schianatrsi in mare davanti al quartiere di Gimarra, a poche centinaia di metri dalla riva. Ma sono stati in molti, e non soltanto a Fano, a notare la scia luminosa in cielo, questa mattina introno alle 10,30. Sue sui social, infatti, fioccano le testimonianze. La Capitaneria di Porto ha inviato sul posto un motovedetta per indagare sull'accaduto.