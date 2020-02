Marche, scossa di terremoto avvertita nella zona costiera. Epicentro ad Ancona

Ultimo aggiornamento: 10:03

ANCONA - Scossa dialle 8.24 avvertita nelle Marche e in particolare nella zona di, dove l'ha individuato l'epicentro. La scossa ha avuto una magnitudo di 2.6. Non si segnalano problemi per le persone, al momento. La scossa è stata nitidamente avvertita in tutta la zona attorno al capoluogo. In precedenza, l'Ingv segnala un'altra scossa in territorio marchigiano di più lieve entità: alle 6.44 a Monsampolo i sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 1.6